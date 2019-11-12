Комментарии

ИАЦ «Альпари»: ОПЕК считает недооцененными нефтегазовые активы

12 ноября 2019

Неоходимо ориентироваться на долгосрочный потенциал нефти и газа, вместе с тем активно инвестировать в эту отрасль, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. «Сейчас время инвестировать, потому что даже если вы посмотрите на S&P и другие индексы, вы увидите, что все нефтяные и газовые активы недооценены», — подчеркнул генсек ОПЕК. Он также отметил, что Saudi Aramco выбрала отличное время для проведения IPO своих акций. 3 ноября саудовское управление по рынку капитала одобрило публичное размещение акций Saudi Aramco. IPO должно состояться на саудовской бирже Tadawul.

Реклама, конечно, двигатель торговли, однако, мы солидарны с инвестиционным сообществом, что $2 трлн за саудовскую нефть – это дорого. Трон саудитов не так прочен, как кажется. Месторождения плохо защищены от внешних атак, прозрачность и корпоративное управление компании оставляет желать лучшего. Плюс из-за террористических актов 11 сентября в западном мире данные активы частично рассматриваются как токсичные. Мы не думаем, что глобальные фонды будут продавать акции российских нефтегазовых компаний, чтобы принять участие в IPO саудитов. Мы по-прежнему делаем ставку на «Газпром», напоминая, что до кризиса Lehman Brothers холдинг стоил $10-13.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
ИНК ищет прорывные идеи для бизнеса. Компания приглашает студентов и аспирантов к участию в IV Научно-технической конференции
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги