ИАЦ «Альпари»: ОПЕК считает недооцененными нефтегазовые активы

Неоходимо ориентироваться на долгосрочный потенциал нефти и газа, вместе с тем активно инвестировать в эту отрасль, заявил генеральный секретарь ОПЕК Мохаммед Баркиндо. «Сейчас время инвестировать, потому что даже если вы посмотрите на S&P и другие индексы, вы увидите, что все нефтяные и газовые активы недооценены», — подчеркнул генсек ОПЕК. Он также отметил, что Saudi Aramco выбрала отличное время для проведения IPO своих акций. 3 ноября саудовское управление по рынку капитала одобрило публичное размещение акций Saudi Aramco. IPO должно состояться на саудовской бирже Tadawul.

Реклама, конечно, двигатель торговли, однако, мы солидарны с инвестиционным сообществом, что $2 трлн за саудовскую нефть – это дорого. Трон саудитов не так прочен, как кажется. Месторождения плохо защищены от внешних атак, прозрачность и корпоративное управление компании оставляет желать лучшего. Плюс из-за террористических актов 11 сентября в западном мире данные активы частично рассматриваются как токсичные. Мы не думаем, что глобальные фонды будут продавать акции российских нефтегазовых компаний, чтобы принять участие в IPO саудитов. Мы по-прежнему делаем ставку на «Газпром», напоминая, что до кризиса Lehman Brothers холдинг стоил $10-13.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»