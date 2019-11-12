Комментарии

Альфа-Банк сообщает о выплате купонного дохода АЛЬФА-БАНК выполнил обязательства по выплате процентного дохода по четвертому купону биржевых облигаций серии 001Р-01 в объеме 1000 евро. Параметры выпуска серии 001Р-01 — ISIN: RU000A0ZYFE2, идентификационный номер: 4В020101326В001Р 03.11.2017, объем эмиссии — 20 млн евро, дата размещения — 13.11.2017, дата погашения — 07.11.2022. Дата начала четвертого купонного периода — 13.05.2019, дата окончания — 11.11.2019, текущая ставка купона — 0,01%, периодичность выплаты купона — 2 раза в год. Купонный доход по выпуску выплачен в срок и в полном объеме.

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