Сбербанк закрыл 22 сделки по размещению облигаций на международном и внутреннем долговых рынках на общую сумму $5,5 млрд

За прошедший месяц Сбербанк выступил организатором и успешно закрыл 22 сделки по размещению облигаций.

На международном долговом рынке были размещены:

еврооблигации «Уралкалия» объемом 500 млн долл. со ставкой купона 4,000% сроком на 5 лет;

еврооблигации Nord Gold объемом 400 млн долл. со ставкой купона 4,125% сроком на 5 лет;

субординированные еврооблигации «Совкомбанка» объемом 300 млн долл. со ставкой купона 8,000% сроком на обращения 10,5 лет и колл-опционом через 5,5 лет;

еврооблигации «Норильского никеля» объемом 750 млн долл. со ставкой купона 3,375% сроком на 5 лет.

На внутреннем рынке закрылись сделки по размещению локальных облигаций:

локальные облигации Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) объемом 20 млрд руб. со ставкой купона 7,40% сроком на 4 года;

локальные облигации Московской области объемом 25 млрд руб. со ставкой купона 7,05% сроком на 5 лет (дюрация 3,1 года);

локальные облигации «Полюса» объемом 20 млрд руб. со ставкой купона 7,40% сроком на 5 лет;

локальные облигации «Ренессанс Страхования» объемом 3 млрд руб. со ставкой купона 9,00% сроком на 2 года;

локальные облигации Международного банка экономического сотрудничества (МБЭС) объемом 7 млрд руб. со ставкой купона 7,90%;

локальные облигации Сбербанка объемом 40 млрд руб. со ставкой купона 7,05%;

локальные облигации Белгородской области объемом 2 млрд руб. со ставкой купона 7,00% сроком на 5 лет (дюрация 3,3 года);

локальные облигации «Металлоинвеста» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 7,15% сроком на 5,5 лет;

локальные облигации «Магнита» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,90% сроком на 2,5 года;

локальные облигации МТС объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 6,85% сроком на 4 года;

локальные облигации АФК «Система» объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 7,85% сроком на 5 лет;

локальные облигации РЖД объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 6,75% сроком на 6 лет;

локальные облигации компании Лента объемом 10 млрд руб. со ставкой купона 6,80% на 3 года;

локальные облигации X5 Retail Group объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,65% сроком на 2,5 года;

локальные облигации РУСАЛ объемом 15 млрд руб. со ставкой купона 7,45% сроком на 3 года;

локальные облигации Республика Саха (Якутия) объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,95% сроком на 7 лет;

локальные облигации МОЭК объемом 5 млрд руб. со ставкой купона 6,80% сроком на 3 года;

локальные облигации Федеральной пассажирской компании (ФПК) объемом 5,5 млрд руб. со ставкой 6,90% сроком на 6 лет.

Эдуард Джабаров, управляющий директор, со-руководитель DCM:

«Сильный рубль, уверенность в дальнейшем снижении ставок на фоне низкой инфляции и поступательных действий ЦБ – ключевые факторы бурного роста корпоративного рынка в октябре текущего года.

Инфляция продолжает снижаться, рынок, предвосхищая реакцию ЦБ, агрессивно скупает качественные бумаги, особенно в длинном участке кривой. Октябрь стал рекордным для российского рынка. Сбербанк разместил облигации российских заемщиков более чем на 5,5 млрд долларов на внутреннем и внешнем рынках.

Текущие депозитные ставки не оставляют выбора и для частных инвесторов, которые в поиске доходности активно участвуют в первичных размещениях. Ставки на внешних рынках также снижаются – Россия выглядит исключительно привлекательным рынком, учитывая сильные макроэкономические показатели и уверенность инвесторов в продолжении взвешенной денежно-кредитной политики ЦБ».