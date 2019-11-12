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ИАЦ "Альпари": Рубль погрузился в пессимизм

12 ноября 2019

В понедельник, 11 ноября, рубль приуныл на негативных внешних новостях, чем воспользовались доллар и евро. Тем не менее, и у доллара, и у единой европейской валюты рост получился довольно вялым. Как результат, к закрытию торгов первого дня рабочей недели курс доллара США расчётами «завтра» вырос на 9 коп. (+0,14%), до 63,89 руб. Курс евро в понедельник укрепился побольше, на 15 коп. (+0,22%), до 70,48 руб.

Сделанное на выходных заявление президента Дональда Трампа о том, что переговоры с Китаем продвигаются медленно и что сделка с КНР будет заключена, только если она будет «правильной» для Америки, погрузили мировые рынки в уныние. Рынки также не обрадовала вышедшая в понедельник статистика по индексу делового доверия в мире, который упал до 10-летнего минимума с -10,1 до -18,8 пункта.

Цена нефти сорта Brent в понедельник упала на 0,63%, до $61,79 за баррель на негативном внешнем фоне. Однако нефтяные «качели» снова продолжают качаться: сегодня с утра цена Brent отыграла вчерашний негатив и растёт на 0,2%.

Мы полагаем, что сегодня на открытии торгов возможна разнонаправленная динамика курса рубля. Сохраняем прогноз по курсу доллара в 63,3-64,6 руб., и по курсу евро на уровне в 70,2-71,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


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