ПСБ:Ожидаем продолжение сползания индекса МосБиржи к нижней границе диапазона 2950-3000 пунктов

Неделя на глобальных рынках началась с умеренного снижения ключевых фондовых индексов. Отсутствие новых вводных и противоречивые сообщения СМИ по поводу предстоящей торговой сделки США-Китай не добавляет уверенности инвесторам, а сохраняющиеся негативные факторы в виде экономической статистики, которые в полной мере могут проявить себя ближе к концу недели, заставляют участников рынка занимать осторожную позицию. При этом, судя по динамике индексов MSCI, развивающиеся рынки чувствуют себя получше развитых. Здесь во многом негатива добавляет сохраняющаяся политическая напряженность в Гонконге, что придавливает азиатские рынки.

Смешанные настроения преобладают и сегодня. Центральной темой дня станет выступление Д. Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка. Учитывая непредсказуемость президента США и широкий круг вопросов (президент, вероятно, коснется темы экономической ситуации в стране, действий ФРС и Китая), то стоит ожидать повышения волатильности на рынках и, возможно, изменение сантимента. Не стоит забывать и тему импичмента, которая получит развитие после того, как Д. Трамп заявил о готовности опубликовать стенограмму своей апрельской телефонной беседы с украинским президентом В. Зеленским. Из новостного фона также выделим информацию о намерении Д. Трампа отложить введение пошлин на импорт европейских автомобилей на 6 месяцев. Напомним, что в мае президент США отсрочил введение пошлин на 180 дней, срок истекает в эту среду, но серьезной реакции на эту новость ожидать не стоит.

Что же касается российского рынка, то внешние и внутренние факторы, которые стимулировали восходящее движение индекса МосБиржи к историческим максимумам ослабевают, это выражается в сохранении коррекционных настроений. Сегодня мы ожидаем продолжение сползания индекса МосБиржи к нижней границе диапазона 2950-3000 пунктов. Избежать сильной просадки помогут стабильные цены на нефть.

Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк