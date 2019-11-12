ПСБ: Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 руб/долл. возрастают

Шансы на смещение торгов в паре доллар/рубль выше отметки в 64 руб/долл. возрастают

На внутреннем валютном рынке вчера в связи с банковским выходным в США (День Ветеранов) наблюдалась пониженная торговая активность - пара доллар/рубль провела торги в узком диапазоне 63,80-64 руб/долл., а объемы торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составили скромные 1,3 млрд долл.

Обратим внимание, что внешний фон для рубля немного ухудшился – если на прошлой неделе, индекс валют развивающихся стран (MSCI Emerging market currency index) штурмовал максимумы с конца июля (уровень 1650 пунктов), то за последние две-три торговые сессии индекс несколько отступил от своих локальных максимумов.

Что касается общерыночных тенденций, то заметное влияние на риск-аппетит может оказать сегодняшнее выступление Президента США Д.Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка. Его речь с большой долей вероятности будет содержать высказывания в отношении торговых дискуссий с Китаем и ЕС, а также теоретически выступление может анонсировать экономическую повестку на второй президентский срок в случае его переизбрания (в преддверии выборов 2016 г. именно на этой площадке Д.Трамп представил экономическую программу первого президентского срока).

Внутренние факторы, на наш взгляд, пока оказывают нейтральный эффект на курс рубля. По нашему мнению, в ноябре приток валюты в страну по текущему счету превысит объем покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила, однако ноябрь традиционно отмечен сравнительно небольшим объемом налоговых выплат в РФ (суммарный объем выплат по НДС, НДПИ, акцизам и налогу на прибыль в этом месяце мы оцениваем в 1,1 трлн руб.), и объем предложения валюты со стороны экспортеров может быть несколько ниже обычного.

Михаил Поддубский

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"