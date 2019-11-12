Комментарии

ИК «Фридом Финанс»:ГМК планирует дивиденд

12 ноября 2019

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Неделя началась с разнонаправленной динамики. Лидерами роста стали акции Мостотреста (+5,87%). Лидерами снижения стали бумаги Polymetal (-2,33). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,5-64.


ГМК Норникель (-2,20) предложит дивиденд за 3-й квартал. Компания не публикует квартальную отчетность, но дивиденд составляет 604 руб., 2/3 от дивиденда за 1-е полугодие. Стоит отметить, что в 3-м квартале цена на никель выросла с $12 тыс. за тонну до $18, и сейчас, несмотря на коррекцию, она все еще выше средней. Цена на палладий также приблизительно на 10% выше среднего уровня за 3-й квартал. Ожидается, что по итогам года выручка ГМК составит $12,8 млрд, EBITDA $7,1 $ млрд, а прибыль $4,8 млрд. Полагаем, что в краткосрочном плане акции переоценены и будут корректироваться вслед за ценами на металлы, цель – диапазон 17500-18 000 руб. Долгосрочно акции ГМК – одна из лучших инвестиционных идей на рынке за счет высокой рентабельности, выше 55% по EBITDA и щедрой дивидендной политики.


Ожидаем боковую динамику. В фокусе нет важных событий. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2940-2970 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,00-64,00.




 


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