Комментарии

ИАЦ "Альпари": Тенге не предполагает неожиданностей

12 ноября 2019

Казахстанский тенге ко вторнику снова укрепляется в паре с долларом США. Торговая сессия на бирже KASE сегодня проходит около отметки 388,69 тенге за американский доллар, казахстанская валюта чувствует себя очень даже неплохо.

Фактором поддержки в данном случае выступает возвращение оптимизма в нефтяные цены — баррель Brent днем во вторник подрастает и торгуется по $62,39. Пока североморская нефть готовится закрепиться в пределах $61,50-63,00. Для тенге это вполне комфортные цены.

Последние сутки глобальные рынки капитала торговались спокойно: американские биржи были закрыты по случаю Дня Ветеранов, новостей поток был скудным, никакой яркой и интересной для инвесторов информации не поступало.

Краткосрочно, доллар США может оставаться в диапазоне 388-389 тенге, евро — 427-431 тенге, рубль — 6,08-6,12 тенге. До конца недели торговые коридоры стоит несколько расширить: для доллара это означает колебания в границах 387,50-389,50 тенге, для евровалюты — 425-432 тенге, для российского рубля — 6,07-6,12 тенге. Но ничего такого, что способно было бы двинуть валютный сектор в неожиданную для участников торгов сторону.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 


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