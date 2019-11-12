ИАЦ "Альпари": Доллар по-прежнему стабилен около отметки 64 руб

В понедельник, 11 октября, торги по рублевым парам завершились ростом. Рубль подешевел к основным валютам. Пара доллар/рубль повысилась на 0,14%, до 63,89 руб., евро/рубль – на 0,24%, до 70,49 руб., фунт/рубль – на 0,75%, до 82,10 руб.

Торги по рублю открылись снижением на фоне утреннего снижения цен на нефть. У пары доллар/рубль образовался гэп, который продавцы успешно закрыли. Потом до конца дня доллар торговался в узком диапазоне 63,82-63,98 руб.

Участники рынка по-прежнему сфокусированы на новостях относительно торгового соглашения между США и Китаем. Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что не будет полностью отменять пошлины на китайскую продукцию.

Сильнее всех национальная валюта подешевела к британскому фунту. «Британец» укрепился по всему рынку на заявлениях Найджела Фараджа о том, что его партия Брекзита не собирается претендовать на места консерваторов в парламенте. Также во вторник Британия опубликовала данные по ВВП за третий квартал, которые подтвердили, что экономике страны удалось избежать технической рецессии.

Во вторник, 12 ноября, в Азии нефть сорта Brent торгуется в небольшом минусе на 0,12%. На сегодня техническая картина благоприятная для покупателей. При отсутствии негативных новостей покупатели успешно пройдут уровень $63,00 за баррель. Если цена превысит отметку $62,75, то рубль получит поддержку, которая позволит ему вернуться к 63,65 руб. за доллар. Сопротивление расположено на 64,20 руб. Если продавцы не удержат его, рубль ожидает новая фаза ослабления.

Сегодня утром торги на валютной секции Мосбиржи открылись умеренным укреплением рубля к доллару и евро. На 11:00 мск доллар торгуется на ровне 63,88 руб., а евро – на отметке 70,44 руб. Январский фьючерс на нефть марки Brent дорожает почти на 0,13% — до $62,38 за баррель.

На сегодня экономический календарь скудный. Для краткосрочных спекуляций трейдерам будут интересны индексы ZEW для еврозоны и Германии. Ключевым событием для всех рынков остаётся торговая вона между США и Китаем.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»