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ИАЦ "Альпари": Валютная пара EUR/USD, покупатели смогут добраться до 1,1060

12 ноября 2019

В понедельник, 11 ноября, торги по паре евро/доллар завершились ростом. Цена восстановилась с 1,1017 до 1,1043. Рост был ограничен падением пары евро/фунт. Британец укрепился по всему рынку на заявлениях Найджела Фараджа о том, что его партия Брекзита не собирается претендовать на места консерваторов в парламенте. Также во вторник Британия опубликовала данные по ВВП за третий квартал, которые подтвердили, что экономике страны удалось избежать технической рецессии.

Так как в понедельник в Штатах был выходной день, то активность на рынке восстановится сегодня. Цена находится на балансовой линии. Я считаю, что восходящее движение будет в виде трехволновки. Кроссы с евро торгуются почти все в плюсе, кроме пар евро/фунт и евро/австралиец. Достаточно паре евро/фунт развернуться вверх на коррекцию, евро тут же ускорится вверх. Нисходящая коррекция от 1,1043 составила 61,8% к росту.

Если импульсные волны трехволновки будут примерно равны, и продавцы не станут защищать позиции около 1,1050, то покупатели смогут добраться до 1,1060. Если от 1,1050 последуют продажи, то готовимся к обновлению минимума. 1,1017. Для роста условия выполнены. Сопротивлением выступает уровень 1,1050.

Из статистики стоит выделить отчет по рынку труда в Британии, а также индексы ZEW в Германии и еврозоне.

  • В 12:30 мск Британия опубликует данные об изменении числа заявлений на получение пособий по безработице за октябрь, а также уровня безработицы и среднего заработка за сентябрь
  • В 13:00 мск Германия и еврозона опубликуют индекс настроений в деловой среде от института ZEW за ноябрь
  • В 13:30 мск с речью выступит член FOMC Ричард Кларида
  • В 21:00 мск с речью выступит член FOMC Патрик Харкер.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 

 

 


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