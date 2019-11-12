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Курсы валют ЦБ РФ на 12 ноября: 63,9121 руб/доллар США и 70,4759 руб/евро

12 ноября 2019
ЦБ РФ с 12 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,9121 руб.
  • 1 евро - 70,4759 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,2131 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1826 р. (0,29%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0548 р. (0,08%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0172 р. (0,02%).

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