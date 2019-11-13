ПСБ: Проигнорировали внешний позитив

Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ:

Во вторник российский фондовый рынок продолжил коррекционное снижение, несмотря на позитивный внешний фон. Покупки в наших акциях могла поддержать ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent поднялся выше 62,5 доллара за баррель. Также росту наших активов способствовала динамика на западных фондовых площадках. Так, в Европе к вечеру основные индексы прибавляли в пределах 0,7%, а в США после первых тридцати минут торгов индексы Dow Jones и S&P500 подтянулись на 0,2% и 0,4% соответственно. Проигнорировав данные факторы, к 18.15 мск индекс МосБиржи потерял 0,4%, отступив в район 2950 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Полюса и Норильского никеля, упавшие на 2,5% и 3% соответственно. Лучше рынка торговались обыкновенные и привилегированные акции Ростелекома, рост которых превысил 5,5%. Отметим, что текущее движение российского рынка укладывается в рамки коррекции, а говорить о развороте и начале полноценного снижения преждевременно. Сигналом к подобному развитию событий может считаться пробой среднесрочного восходящего тренда, берущего начало от минимумов декабря 2018 года, который в текущий момент совместно с уровнем 2730 пунктов образует двойную поддержку. Ближайшей же сильной поддержкой для индекса МосБиржи сейчас выступает уровень 2840.



На валютной секции Московской биржи рубль ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар вырос на 0,4%, торгуясь в районе 64,1 рубля, евро подтянулся на 0,1%, поднявшись до 70,6 рубля. Отметим, что закрепление доллара выше 64 рублей подтвердит пробой краткосрочного нисходящего, берущего начало от максимумов сентября, прошедший в понедельник. Это откроет доллару дорогу в район уровня 65 рублей, который выступает ближайшим сопротивлением. При этом, с фундаментальной точки зрения в текущий момент рубль выглядит несколько переоцененным, а более адекватным для пары USD/RUB выглядит район 65 – 66 рублей за единицу американской валюты.