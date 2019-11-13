ИАЦ "Альпари": У инвесторов снова проблемы с идеями

Рынок акций России во вторник вечером спустился в небольшой минус. Идей у инвесторов по-прежнему мало, а внешний фон остается настолько нейтральным, что выцепить из него что-либо конструктивное очень сложно. Индекс МосБиржи сегодня балансирует около 2957 пунктов и пока останется в границах 2940-2975 пунктов. Индекс РТС смотрится неплохо, консолидируется возле 1456 пунктов.

В фаворитах спроса сегодня акции «Ростелекома» и обыкновенные, и привилегированные. Весь ажиотаж здесь сосредоточен на ожидании завтрашнего заседания совета директоров компании и решения вопроса по промежуточным дивидендам. Инвесторы, судя по всему, считают, что покупка Tele2 на этот аспект никак не повлияет, но, на самом деле, это весомый риск.

Акции «Роснефти» сегодня обновили максимум за 12 месяцев и касались отметки 468,30 руб. Здесь работает технический фактор в большей мере, растущий торговый канал с началом от 10 октября находится в сильной фазе и может сохранить силу, промежуточная цель — 470 руб.

К вечеру рубль начал слегка отступать, но здесь пока мало что способно удивить. Небольшое напряжение вызывают разговоры в Госдуме о вариантах мягкого регулирования курса рубля, но эту историю современная Россия проходила множество раз в различных вариантах — ребята, это не работает. Инвесторы пока наблюдают за этим издалека и с долей иронии. Доллар США сейчас вернулся к 64,00 руб., краткосрочно останется в границах 63,80-64,15 руб. Евровалюта стабильна возле 70,50 руб., почти не движется и может в ближайшее время сохраниться в границах 70,25-70,75 руб.