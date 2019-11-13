Комментарии

ИАЦ "Альпари": У инвесторов снова проблемы с идеями

13 ноября 2019

Рынок акций России во вторник вечером спустился в небольшой минус. Идей у инвесторов по-прежнему мало, а внешний фон остается настолько нейтральным, что выцепить из него что-либо конструктивное очень сложно. Индекс МосБиржи сегодня балансирует около 2957 пунктов и пока останется в границах 2940-2975 пунктов. Индекс РТС смотрится неплохо, консолидируется возле 1456 пунктов.

В фаворитах спроса сегодня акции «Ростелекома» и обыкновенные, и привилегированные. Весь ажиотаж здесь сосредоточен на ожидании завтрашнего заседания совета директоров компании и решения вопроса по промежуточным дивидендам. Инвесторы, судя по всему, считают, что покупка Tele2 на этот аспект никак не повлияет, но, на самом деле, это весомый риск.

Акции «Роснефти» сегодня обновили максимум за 12 месяцев и касались отметки 468,30 руб. Здесь работает технический фактор в большей мере, растущий торговый канал с началом от 10 октября находится в сильной фазе и может сохранить силу, промежуточная цель — 470 руб.

К вечеру рубль начал слегка отступать, но здесь пока мало что способно удивить. Небольшое напряжение вызывают разговоры в Госдуме о вариантах мягкого регулирования курса рубля, но эту историю современная Россия проходила множество раз в различных вариантах — ребята, это не работает. Инвесторы пока наблюдают за этим издалека и с долей иронии. Доллар США сейчас вернулся к 64,00 руб., краткосрочно останется в границах 63,80-64,15 руб. Евровалюта стабильна возле 70,50 руб., почти не движется и может в ближайшее время сохраниться в границах 70,25-70,75 руб.


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
ИНК ищет прорывные идеи для бизнеса. Компания приглашает студентов и аспирантов к участию в IV Научно-технической конференции
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги