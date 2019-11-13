Банк «Открытие» погасил заем, привлеченный в рамках выпуска еврооблигаций на 400 млн долларов

Банк «Открытие» погасил старший (несубординированный) заем, привлеченный в рамках выпуска еврооблигаций на 400 млн долларов, размещённого в 2016 году

11 ноября 2019 года в соответствии с договорной документацией было осуществлено своевременное полное погашение выпуска еврооблигаций ISIN XS1503160571.

В рамках данного выпуска в октябре 2016 года банк «Открытие» привлёк старший (несубординированный) кредит в размере 400 млн долларов по ставке 4,5% годовых. Этот уровень являлся минимальным значением ставки купона среди всех выпусков, ранее осуществлённых банком.

Банк «Открытие» разместил первый выпуск еврооблигаций в феврале 2004 года. С тех пор кредитная организация регулярно выходила на международные рынки капитала, разместив 14 выпусков еврооблигаций для финансирования 7 старших и 7 субординированных займов.

В разные годы выпуски еврооблигаций банка организовывали Citigroup, Commerzbank, JP Morgan Chase, Deutsche Bank, ING, RBI, RBS, Societe Generale, UBS, UniCredit, GAZPROMBANK и VTB Capital.

Банк «Открытие» входит в топ-10 крупнейших банков России и является системно значимым банком. Работает на финансовом рынке с 1993 года и развивает следующие направления бизнеса: корпоративный, инвестиционный, розничный, малый и средний, а также Private Banking.

Ключевым акционером банка «Открытие» является Банк России с долей 99,99%.

«Открытие» сегодня — это масштабная финансовая группа, которая обладает большим потенциалом для дальнейшего роста бизнеса. В состав группы входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховая компания «Росгосстрах» (страхование), НПФ «Открытие» (пенсионная индустрия), УК «Открытие», «Открытие Брокер» (брокерские услуги).