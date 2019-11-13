ИАЦ "Альпари": Валютная пара EUR/USD, возросли риски уйти под 1,10

Во вторник, 12 ноября, торги по евро завершились снижением. На американской сессии пара переместилась на 1,1003. Индекс доллара растет на ожиданиях того, что ФРС США не станет снижать ставки в конце года. Также неопределённости добавляет ситуация с переговорами между США и Китаем. Участники рынка ожидали от Дональда Трампа услышать вчера подробности о состоянии торговых переговоров, но он их не предоставил.

На данный момент евро стоит 1,1008. Пара остается торговаться в «медвежьем» тренде и в ближайшие пять часов рискует упасть ниже 1,10. Цель по прогнозу на первую половину европейской сессии – 1,0995. В моменте продавцы могут протестировать область 1,0985. Если евро будет ослабляться на фоне роста доллара и снижения кроссов с евро, то падение ускорится до 1,0971. Чтобы начать рассматривать восходящую коррекцию, нужно закрепиться выше 1,1050. А чтобы к нему подобраться, необходимо пройти зону 1,1025-1,032.

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22:00 мск США опубликуют ежемесячный отчет об исполнении бюджета за октябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»