ИАЦ "Альпари":Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2910-2950 пунктов

Российские фишки утром в среду торгуются в «красной» зоне. В плюсе только акции «Ростелекома» и «Аэрофлота». Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС – в минусе. По прогнозу ИАЦ «Альпари», индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2910-2950 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $61,77 за баррель, теряя 0,47%. Российский рубль проводит день без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 64,0-64,3, евро/рубль – 70,5-70,8. Евро/доллар – 1,101.

В очередной раз опровергнут миф о России, как о мировом лидере по потреблению алкоголя. В рейтинге Организации экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» первое место заняла Литва, где на душу населения приходится порядка 12,3 литра алкоголя в год. На втором месте разместилась Австрия с 11,8 литра на человека. Франция замкнула тройку лидеров с небольшим отрывом – 11,7 литра. Также в пятерке самых пьющих стран оказалась Чехия (11,6 литра) и Люксембург (11,3).

Место Чехии и Австрии нам кажется завышенным, так как однозначно значительную часть алкоголя выпивают туристы. Первое место Литвы, однако, выглядит закономерно. Программа экономической модернизации, предложенная Европой, хорошо сработала в Польше и Турции, но провалилась в Прибалтике, которая стала депрессивным регионом Евросоюза.

Но главное, конечно, результат России, которая заняла седьмую строчку с показателем 11,1 литра на человека. Ключевой вопрос – что пьют россияне. Основной вред здоровью наносит именно некачественная водка. Лучший вариант – государственная монополия на производство крепкого алкоголя. Данный вопрос неоднократно рассматривался, однако российское правительство в итоге отказалось от национализации водочных компаний, сославшись на отсутствие средств на выкуп у собственников соответствующих пакетов акций. Причина явно надумана. В ближайшие три года профицит бюджета в России составит более 13 трлн руб.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»