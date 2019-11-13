ИАЦ "Альпари": Рынок акций и рубль продолжат снижение

Во вторник нефть продолжала демонстрировать сдержанную динамику, совершая колебания почти в тех же границах, что и в понедельник. Торги начались вблизи отметки $61,7 за баррель марки Brent. К началу американской сессии цена поднялась до $62,4, затем последовало снижение к $61,4, а завершился день вблизи $61,6, чуть ниже, чем торговля стартовала. Утром среды черное золото умеренно снизилось к $61,3. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $60,7-61,9 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $60,3-63,0. В ночь со среды на четверг выйдет отчет Американского нефтяного института по запасам нефти. Напомним, что неделей ранее они выросли на 4,3 млн баррелей.

Накануне большинство крупнейших европейских фондовых площадок закрылось ростом, а американские индексы изменились разнонаправленно. Российский же рынок продолжил сползать вниз. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,35%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,79%. Среди лидеров снижения – «Норникель» (-2,59%) и «Полюс» (-1,91%). Американский индекс Dow 30 при этом не изменился. Утром среды индексы стран АТР дружно снижались на 0,4-2,1%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 084 п., на 0,25% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утреннее снижение азиатских рынков и нефти задают негативный внешний фон перед открытием рынка российских акций, снижение может быть продолжено. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2920-2980 пунктов, по индексу РТС — 1435-1465 пунктов. Сегодня «ОГК-2» опубликует финансовую отчетность по МСФО за третий квартал.

Вслед за акциями во вторник снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже доллар подорожал до 64,2300 руб. (+34 коп.), а европейская валюта выросла до 70,6800 руб. (+18,5 коп.). При этом доллар достиг максимального значения с 16 октября. Утреннее снижение нефтяных котировок может привести к дальнейшему ослаблению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США находится в диапазоне 63,6-64,9 руб., для европейской валюты — 70,0-71,4 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»