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ИАЦ "Альпари": Падение цен на нефть и рубля продолжается

13 ноября 2019

Вторник, 12 ноября, стал ещё одним днём продолжения тенденции к падению рубля. А доллар собрался с силами для рывка вверх, выше 64 руб., за ним «на север» отправилась и единая европейская валюта. К закрытию торгов 12 ноября обменный курс доллара расчётами «на завтра» вырос на целых 33 коп. (+0,52%), до 64,22 руб. Курс евро вырос чуть спокойнее, на 20 коп. (+0,3%), до 70,70 руб.

Президент США Дональд Трамп во вторник выступил в Экономическом клубе Нью-Йорка, где рассказал о торговых барьерах для американских товаров, но в этот раз объектом критики со стороны президента США стал не Китай, а Евросоюз. Китаю Трамп пообещал в очередной раз торговую сделку, но конкретных сроков её заключения он не назвал, что разочаровало мировые финансовые рынки, а долларовый индекс DXY пошёл наверх.

Цена нефти марки Brent на ICE 12 ноября продолжила снижение и упала на 0,36%, до $61,57 за баррель, так как эйфория от ожидания торговой сделки США и Китая полностью выдохлась. Возможно, нефтяному рынку добавила негатива статья в агентстве Bloomberg о том, что на встрече 5-6 декабря страны-участницы «ОПЕК+» могут не достичь согласия по вопросу о более существенном сокращении добычи нефти, что приведёт к обвалу цен в первом квартале 2020 года.

Аналитики глобального инвестбанка Morgan Stanley, мнение которых приводилось в статье, считают, что в первом квартале 2020 года средняя цена на нефть может упасть до $45 за баррель. Сегодня утром падение цены Brent продолжается, за баррель дают на 0,55% меньше вчерашнего закрытия.

Полагаем, что сегодня при открытии торгов возможно продолжение ослабления рубля. Повышаем прогноз по курсу доллара до 64-65 руб., а по курсу евро прогноз сохраняем на уровне 70,2-71,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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