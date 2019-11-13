"Открытие": Ослабление надежд на торговую сделку США и Китая давит на рискованные активы

Андрей Кочетков, ведущий аналитик брокерской компании банка «Открытие»:

По итогам торгов 12 ноября индекс МосБиржи снизился на 0,35%, до 2951,16 п., а индекс РТС на 0,79%, до 1449,35 п. Отечественный рынок провёл большую часть дня в плюсе, но к закрытию свалился в минус, хотя внешний фон всё ещё поддерживал покупки. Тревожность была связана с тем, что инвесторы ожидали выступление Д. Трампа в рамках экономического клуба Нью-Йорка. Организационные перемены в «Ростелекоме», связанные с утверждением плана консолидации Tele2, вывели обыкновенные (+5,64%) и привилегированные (+5,88%) бумаги компании в лидеры дня. Вслед за ними пристроились акции «Роснефти» (+1,8%) на ожиданиях информации о повышении дивидендов за 2019 год. Хуже всех оказались бумаги ГМК «Норникель» (-2,76%), которые корректировались на новостях о приостановке запрета на экспорт никельсодержащей руды из Индонезии. Также корректировались сильно перегретые акции «Сургутнефтегаз» (-1,83%). «АЛРОСА» (+1,36%) показала увеличение капитализации, хотя BofA повысил целевую цену до 66 рублей с 62 рублей, сохранив рекомендацию «продавать». Ситуация на рынке ещё может повернуться в сторону роста, если США и КНР возобновят поставку позитивных новостей. Если же их не будет, то коррекция продолжится минимум до 2900-2920 пунктов по индексу МосБиржи, чтобы можно было говорить о снятии перекупленности. Активность была высокой и к завершению торгов объём сделок на основной секции Московской Биржи составил 62,686 млрд рублей.

Рубль испытывал некоторые проблемы в ожидании выступления Д. Трампа. Однако неприятных сюрпризов всё же не было. В очередной раз президент США обрушился с критикой на ФРС, которая, по его мнению, удерживает слишком высокими ставки. Кроме того, Д. Трамп подчеркнул, что «Пекин так хочет торговую сделку, что просто помирает от нетерпения». Никаких деталей по поводу отмены импортных пошлин, или встречи с товарищем Си, он не раскрыл. На этом фоне даже индекс доллара сократил свои дневные достижения, а рубль отступил от минимальных значений дня, но затем вновь слабел вместе с ростом негативных настроений на фондовом рынке США. В среду Минфин проводит очередные аукционы ОФЗ, которые, вероятно, помогут «россиянину» вернуть часть потерь. Инвесторам будут предложены ОФЗ-ПД выпуска 26229 с погашением 12 ноября 2025 года и ОФЗ-Ин выпуска 52002 с погашением 2 февраля 2028 года. Оба выпуска будут предложены в объёме остатков, доступных для размещения. Остаётся только вспомнить о некоторых макроэкономических показателях, которые вышли в течение вторника. Чистый отток капитала в январе-октябре сократился на 23,3% до $31,6 млрд. По оценке ЦБ РФ, положительное сальдо внешнего торгового баланса снизилось до $138,6 млрд, а сальдо платёжного баланса до $65,1 млрд. К вечеру вторника доллар укреплялся на 0,53% до 64,23, а евро на 0,26% до 70,68.

Выступление Д. Трампа в Нью-Йорке оказалось довольно пустым и наполненным лозунгами. Порцию критики получила ФРС. Торговый вопрос был затронут в том смысле, что Китай просто жаждет заключить сделку и это может случиться в ближайшее время. Индекс Dow Jones выразил своё отношение к нереализованным ожиданиям нулевым изменением на закрытии. Все самое интересное, меж тем, происходило на корпоративном уровне. Акции Walt Disney (+1,35) пользовались спросом на фоне старта работы онлайн сервиса потокового видео Disney+. Facebook (+2,56%) объявила о запуске платёжной функции на своих платформах. Акции Chesapeake Energy обвалились на 17,07%. Бумаги сланцевого производителя газа продолжают тонуть на фоне сомнений инвесторов в способности компании выйти из кризиса перманентной убыточности. В течение шести сессий бумаги подешевели на 57%. Некоторые считают, что компания относится к числу тех, кто слишком огромен, дабы им позволили разориться. Тем не менее, доходность по бондам компании уже доходит до 20%, что необычно даже для очень мусорных облигаций. По итогам дня DJIA остался на уровне 27691,49 п., а S&P 500 подрос на 0,16% до 3091,84 п.

Настроения в Азии были весьма пессимистичные. Власти Гонконга назвали протестующих безответственными гражданами, которые ставят местное сообщество на путь тотального разрушения. После ночных столкновений полиция перекрыла доступ к ряду станций метро и пригородных поездов. В школах и университетах были отменены занятия. На этом фоне местный фондовый индекс вновь терял более 2%. Однако общей проблемой для рынков остаётся ослабление надежд на заключение торговой сделки США и Китая. Д. Трамп в очередной раз назвал китайские власти обманщиками, но подчеркнул, что за ситуацию в большей степени несут ответственность предыдущие администрации. Резервный Банк Новой Зеландии удивил рынок тем, что сохранил ключевую ставку без изменения на уровне 1,0%. К 8:40 мск NIKKEI 225 - 23333,79 п. (-0,79%), Hang Seng - 26527,04 п. (-1,99%), Shanghai Composite - 2902,56 п. (-0,42%).

Нефть также оставалась под давлением из-за неуверенности рынка в торговой сделке США и КНР. Международное энергетическое агентство также внесло свою лепту. Эксперты МЭА ожидают, что до 2025 года средний прирост спроса нефти составит до 1 млн бар. к суточному потреблению. Затем прирост потребления сократится уже до 0,1 млн бар. на фоне повышения топливной эффективности автомобилей и распространения транспортных средств с электродвигателями. Плюс к этому предварительный опрос Reuters показал, что на рынке ждут роста запасов нефти в США на 1,6 млн бар., но запасы нефтепродуктов продолжат снижаться. Канадский нефтепровод Keystone возобновил свою работу. Две недели назад трубопровод мощностью 590 тыс. бар. в сутки был остановлен из-за утечки 9 тыс. бар. нефти. К 9:00 мск Brent - $61,8 (-0,42%), WTI - $56,6 (-0,35%), Золото - $1461,7 (+0,55%), Медь - $5842,27 (+0,17%), Никель - $15625 (-0,22%).

Индекс доллара подрастал на 0,02% до 98,33 п. Доходность по 10-летним казначейским обязательствам США оставалась на уровне 1,93%. К 9:00 мск пара EUR-USD - $1,101 (+0,06%), GBP-USD - $1,285 (+0,05%), USD-JPY – 109,08 (+0,08%).

Следующие макроэкономические события запланированы на среду:

12:30 мск инфляция в Великобритании (ожидается замедление до 1,6%);

13:00 мск промышленное производство в еврозоне;

16:00 мск квартальный ВВП РФ;

16:30 мск инфляция в США;

19:00 мск выступает председатель ФРС Дж. Пауэлл;

21:30 мск выступает президент ФРБ Миннеаполиса Н. Кашкари.

Внешний фон перед стартом торгов в России был негативным. Ослабление надежд на торговую сделку США и Китая вместе с дальнейшей эскалацией уличных протестов в Гонконге давит на рискованные активы. Поэтому ждём негативного старта на российском рынке. Падение продолжится в бумагах металлургов, а также под давлением будут бумаги нефтяников на фоне ухудшения ожиданий по росту спроса в будущем. Из корпоративных событий дня стоит отметить совет директоров «Татнефти», на котором будут рассмотрены предложения по дивидендам. Аналогичная повестка дня будет на совете директоров ММК. ОГК-2 отчитается по МСФО.