ПСБ:В краткосрочной перспективе вероятность локального отката по рисковым активам нарастает

Вчерашнее выступление Д.Трампа в экономическом клубе Нью-Йорка не принесло новых идей на рынок. Если в преддверии выборов 2016 г. именно на этой площадке Д.Трамп представил свою экономическую программу, и некоторые ожидали представление на вчерашнем выступлении ключевых положений экономической программы второго срока, то по факту ничего нового во вчерашней речи Президента услышано не было. Основные тезисы выступления касались вопросов торговых отношений с Китаем, и Д.Трамп вновь подтвердил, что США повысят пошлины, если не будет подписано соглашение первого этапа, традиционно добавив при этом, что «Китай хочет заключить сделку», и что подписание соглашения «может произойти уже скоро».

Ближайшие два дня на рынках будут интересны выступлениями главы Федрезерва Дж.Пауэлла перед объединенным экономическим комитетом Сената (сегодня) и бюджетным комитетом Палаты Представителей (завтра). Вряд ли выступления Дж.Пауэлла дадут четкий ориентир в отношении дальнейшей денежно-кредитной политики, но его риторика все же может оцениваться на твердость позиции сохранения ставки неизменной при отсутствии экономических сюрпризов. На данный момент фьючерсы на ставку отражают вероятность ее снижения на декабрьском заседании всего в 7%, и базовый сценарий по фьючерсам предполагает сохранение ставки неизменной вплоть до сентябрьского заседания 2020 г.

В целом аппетит к риску на глобальных рынках на данный момент близок к нейтральному. Дальнейшее восприятие риск-аппетита во многом зависит от тона риторики главы ФРС и частично от публикуемой макростатистики (сегодня, например, будут опубликованы данные по потребительской инфляции в США, и, согласно консенсус-прогнозу, показатель в годовом выражении останется на уровне 2,4%). В этих условиях рисковым активам пока проблематично демонстрировать дальнейший рост.

Российский фондовый рынок завершил вчерашние торги умеренным снижением в рамках 0,3% по индексу МосБиржи. Коррекция от максимума, достигнутого во второй половине прошлой недели составляет около 2%. В краткосрочной перспективе допускаем продолжение попыток снижения индекса в направлении к отметке в 2930 пунктов. В среднесрочной перспективе на горизонте ноября большое значение для индекса будет иметь продолжающийся сезон квартальной корпоративной отчетности и ряд корпоративных событий (в первую очередь представление Газпромом новой дивидендной политики 28 ноября).

Михаил Поддубский,

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО "Промсвязьбанк"