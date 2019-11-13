ИК «Фридом Финанс»: В фокусе внимания слушания в Конгрессе с Пауэллом

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»:

Большую часть торгов 12 ноября американские индексы провели в области положительных значений, однако они вернулись к исходным значениям после речи Трампа в Нью-Йоркском экономическом клубе. Отсутствие позитивных катализаторов в выступлении президента, вероятно, поубавило энтузиазм среди инвесторов. В итоге S&P 500 и Nasdaq все же финишировали в плюсе, тогда как Dow закрылся без изменений. S&P500 набрал 0,16% и закрылся на уровне в 3092 пункта. В минусе оказались сектора недвижимости и коммунальных услуг, тогда как лидерами роста стали бумаги медицинских компаний и производителей материалов.

Мировые фондовые площадки торгуются сегодня преимущественно в красной зоне на фоне усиления протестов в Гонконге и отсутствия конкретики в выступлении Трампа в Нью-Йоркском экономическом клубе с угрозой введения новых тарифов. Инвесторы продолжают оценивать вероятность заключения торговой сделки после выступления президента США. По мере того, как драйвер роста в виде сезона отчетов истощается, инвесторы все больше внимание уделяют перспективам торговли и монетарной политики. Сегодня стартуют традиционные слушания в Конгрессе с главой ФРС, что может больше рассказать о будущем процентных ставок после очередной критики президента США о недостаточности их снижения.

Азиатские площадки торгуются в минусе по большей части. Японский индекс Nikkei теряет 0,8%. Шанхайский CSI 300 в нуле. В Гонконге третий день подряд не утихают протесты, что оказывает негативное влияние на фондовые площадки. Гонконгский Hang Seng падает сразу на 2%. Европейские площадки также дешевеют.

Спрос на безопасные активы продолжает крепнуть. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,92%. Золото дорожает и торгуется выше $1450 за унцию. Нефть марки Brent снижается и торгуется ниже $62 за баррель. Таким образом, аппетит к риску низкий. Ожидаем, что индекс S&P500 в отсутствии драйверов роста возобновит коррекционное движение вниз к 3080 пунктам.

Из макроэкономической статистики сегодня стоит обратить внимание на показатели инфляции и упомянутое уже выступление Пауэлла. Ожидается, что базовый индекс потребительских цен останется на уровне в 2,4%, близком к цели ФРС, что будет говорить о том, что летнее ускорение цен не носит долгосрочный характер и позволит ФРС оставаться достаточно мягкой. Отмена введения тарифов в октябре также может снизить инфляционные риски. В ходе слушаний в Конгрессе глава ФРС может подтвердить приверженность паузы регулятора в вопросе снижения ставок, так как с момента последнего заседания 30 октября экономическая картина мало изменилась. Жесткая риторика регулятора может негативно отразится на фондовых площадках.

Сегодня результаты после закрытия рынков результаты представит Cisco. Как предполагает консенсус рост выручки и прибыли Cisco замедлится, но тем не менее сохранится, что продолжит свидетельствовать об уверенных позициях компании и может придать положительный импульс акциям. EPS, как ожидается, вырастет на 16%. В США и Азии увеличивается число регионов, в которых доступны сети 5G при развертывании которых активно используется продукция Cisco, что обеспечит ей устойчивое усиление спроса.

Техническая картина по S&P500 выглядит неплохо, но в краткосрочной перспективе коррекция и консолидация не исключены. Неспособность индекса закрыться с новой вершиной может говорить о слабеющих «быках». Показатель RSI приблизился к значениям, говорящим о перекупленности, что также указывает на возможность локальной коррекции. В то же время показатели MACD продолжают способствовать росту индекса. Так что, если индекс сумеет закрепиться выше важных уровней сопротивления в 3065 и 3025 пунктов, то ралли может возобновиться.