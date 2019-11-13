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Курсы валют ЦБ РФ на 13 ноября: 64,2009 руб/доллар США и 70,6724 руб/евро

13 ноября 2019
ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 64,2009 руб.
  • 1 евро - 70,6724 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,5038 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3479 р. (0,54%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2489 р. (0,35%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3282 р. (0,36%).

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