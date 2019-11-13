Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 ноября: 2 987,0000 руб/1 г золота и 34,6500/1 г серебра ЦБ РФ с 13 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 987,0000 руб.

1 грамм серебра - 34,6500 руб.

1 грамм платины - 1 802,4600 руб.

1 грамм палладия - 3 492,0200 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 24,3401 р. (0,81%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,32%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 14,0000 р. (0,77%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 42,2700 р. (1,20%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



