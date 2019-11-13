Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 ноября: 2 987,0000 руб/1 г золота и 34,6500/1 г серебра
13 ноября 2019
ЦБ РФ с 13 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 987,0000 руб.
- 1 грамм серебра - 34,6500 руб.
- 1 грамм платины - 1 802,4600 руб.
- 1 грамм палладия - 3 492,0200 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
24,3401 р. (0,81%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1100 р. (0,32%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
14,0000 р. (0,77%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
42,2700 р. (1,20%).
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