Комментарии

ПСБ: В 3 квартале рост ВВП ускорился, но риски замедления сохраняются

14 ноября 2019

По итогам 3 кв. рост реального ВВП заметно ускорился и составил +1,7% г/г. За январь-сентябрь 2019 года рост ВВП составил +1,1% г/г. Это незначительно ниже оценок МЭР и несколько выше нашего прогноза. 

Разбивки по компонентам в оперативной статистике нет, но по краткосрочным макроэкономическим индикаторам можно сделать вывод, что усиление роста ВВП обеспечено ускорением в промышленности (+2,9% за 3 кв. и +2,6% за 6 мес.), прекращением спада в оптовой торговле (+3,8% в 3 кв., после -4% за первое полугодие) и дальнейшим опережающим ростом финансового сектора. Со стороны спроса, ключевым фактором роста, по-видимому, оставалось конечное потребление домохозяйств, в условиях, когда рост их реальных располагаемых доходов составил 3% (после спада на -1,2% за первое полугодие).

Для обеспечения роста ВВП в 2019 году на уровне официального прогноза (1,3%), в 4 кв. достаточно поддержать рост экономики на уровне 1,6%-1,7%. Это выглядит возможным, с учетом того, что рост реальных располагаемых доходов населения с высокой вероятностью продолжится (на фоне индексации в октябре з/п бюджетников и снижения инфляции). Кроме того, ожидается усиление бюджетных расходов (в условиях стремления устранить их отставание от плана).

Тем не менее, остается реалистичным риск торможения роста промышленности и углубления спада чистого экспорта, на фоне ухудшения глобальной экономической активности. Кроме того, сохраняются опасения, что ускорение роста в промышленности в 3 кв. обусловлено разовыми факторами, и предприятия в значительной степени работали "на склад". В этих условиях, мы продолжаем ориентироваться на консервативный сценарий, и ожидаем некоторого замедления роста ВВП в 4 кв., а по итогам года прогнозируем рост около +1%. Ожидания ускорения роста ВВП в 2020 году сохраняются.

По итогам 9 месяцев динамика ВВП остается ниже уровня потенциального выпуска (по оценкам разных экспертов находится в диапазоне 1,5%-2,5%, ЦБ ориентируется на нижний порог). Таким образом, потребность в стимулировании роста мерами монетарной политики сохраняется.


/ СИА /
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