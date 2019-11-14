ИАЦ "Альпари":Негатива нет, открытие торгов будет нейтральным

Нефтяные цены завершили среду ростом. Торги стартовали с отметки $61,4 за баррель марки Brent. К полудню цена снизилась к $60,8, но на этом уровне развернулась, достигла вечером $62,2, а завершила день чуть ниже, вблизи $62,1. Поддержку нефти оказал целый ряд вчерашних заявлений. Так, генсек ОПЕК сказал, что не видит признаков глобального замедления, и добавил, что добыча сланца в США может расти более медленными темпами, чем ожидалось в 2020 году.

Саудовская Аравия, крупнейший производитель нефти ОПЕК, сообщила организации, что первичное размещение акций Saudi Aramco не повлияет на участие королевства в ограничении добычи для обеспечения стабильности на рынке. Поддержку ценам также оказало выступление главы ФРС Джерома Пауэлла, на котором он сказал, что ждет стабильного роста экономики США. Сегодня утром цены на «черное золото» продолжили умеренный рост, и вернулись к $62,2 за бочку. Вышедший в ночь на четверг отчет Американского нефтяного института показал снижение запасов нефти за неделю на 0,5 млн. баррелей после их роста на 4,3 млн. баррелей неделей ранее.

Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $61,6-$62,8 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $60,3-$63,0. Сегодня данные по изменению запасов нефти опубликует Управление энергетической информации США. Ожидается их рост на 1,6 млн. баррелей после роста на 7,9 млн. баррелей неделей ранее.

Основные мировые фондовые индексы закрылись в среду разнонаправленно. Европейские преимущественно снизились, а американские выросли, обновив исторические максимумы. На этом неоднозначном фоне российский рынок продолжил снижение. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,59%, долларовый индекс РТС на фоне ослабления рубля снизился сильнее, на 0,79%. Среди лидеров снижения – «Ростелеком» (-3,05%) и «Газпром» (-2,12%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,33%. Утром четверга рынки стран АТР торговались разнонаправленно. Австралия и Шанхай росли, Япония и Гонконг снижались. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3093 п., на 0,08% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Утренняя неопределенность на азиатских рынках задает нейтральный внешний фон перед началом торгов российскими акциями, открытие рынка будет нейтральным. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2905-2965 пунктов, по индексу РТС — 1425-1450 пунктов. Сегодня КТК опубликует операционную и финансовую отчетность за девять месяцев.

Вслед за акциями накануне снизился и рубль. По итогам дня на МосБирже, доллар подорожал до 64,3500 руб. (+12 коп.), а европейская валюта выросла до 70,7800 руб. (+10 коп.). При этом доллар достиг максимального значения с 15 октября. Утренний умеренный рост нефтяных котировок может приостановить ослабление рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,7-65,0 руб., для европейской валюты — 70,1-71,5 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»