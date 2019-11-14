Комментарии

ИАЦ "Альпари":У доллара и евро силы на исходе

14 ноября 2019

В среду, 13 ноября, рублю снова пришлось отступить перед долларом и евро. Однако у обеих мировых резервных валют силы для дальнейшего роста на исходе. К закрытию торгов среды курс доллара США расчётами «завтра» подорожал только на 12 коп. (+0,19%), до 64,35 руб. Курс евро вырос почти также, на 13 коп. (+0,18%), до 70,81 руб.

Глава ФРС Джером Пауэлл, выступая вечером 13 ноября в Конгрессе США, рассказал о том, что американская экономика уже одиннадцатый год находится на подъёме, безработица в США на полувековом минимуме в 3,6% трудоспособного населения, а инфляция пока остаётся немного ниже таргета Федрезерва в 2% в год. Пауэлл пообещал, что ФРС будет пристально отслеживать  влияние своей политики на экономический рост в США и поступать «соответствующе», если события выйдут из-под контроля. Он также отметил в качестве риска для экономики США низкие темпы роста мировой экономики и высокий уровень госдолга. На заявлениях Пауэлла, в целом достаточно оптимистичных, доллар продолжил укрепление к мировым валютам, включая рубль, но к рублю более чем на 12 копеек подорожать не смог.

Цена нефти сорта Brent в среду в Лондоне пошла в рост и прибавила 0,86%, поднявшись до $62,1 за баррель. Скорее всего, рост цены на нефть мог быть связан с заявлением генсека ОПЕК Мухаммеда Баркиндо о том, что темпы добычи сланцевой нефти в США замедляются, что может стать сигналом о будущем спаде добычи в США. Сегодня с утра цена Brent продолжает расти, баррель дорожает на 0,29%.

Сегодня на открытии торгов рубль, вероятно, попробует скорректироваться вверх. Сохраняем наши прогнозы по курсу доллара в 64-65 руб. и по курсу евро в 70,2-71,5 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»

 

 

 

 

 


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
«Когда компания решила задачу выживания, работа с инновациями становится ее обязанностью». ИНК провела IV Научно-техническую конференцию
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги