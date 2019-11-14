ПСБ:Сегодня мы ожидаем пытки индекса МосБиржи закрепиться в верхней половине диапазона 2900-2950 пунктов

Важным событием для глобальных рынков вчера планировалось стать выступление Дж. Пауэлла, которое в итоге не преподнесло неожиданностей и по своему содержанию напоминало заявление после последнего заседания Федрезерва 30 октября. Глава ФРС в своей речи перед объединенным экономическим комитетом Сената сохранил приверженность неизменности процентных ставок и отметил удовлетворенность текущей монетарной политикой. Для FOMC сигналом к действию может стать ухудшение экономических условий в США, которого пока не наблюдаются (рост ВВП продолжается, рынок труда остается крепким), замедление инфляции (данные по потребительской инфляции в октябре в годовом выражении показали снижение с 2,4% до 2,3%) и внешние риски, связанные с торговым противостоянием США-Китай.

Отметим, что в этом вопросе по-прежнему сохраняется неопределенность. В СМИ появилась информация о торможении переговоров из-за нежелания КНР включать в соглашение первой фазы точного объема закупок сельскохозяйственной продукции. Отсутствие прорыва в переговорном процессе между странами не добавляет уверенности инвесторам и является источником волатильности на фондовых рынках.

Оттеснить на второй план проблемы торговли сегодня способна слабая порция ключевой статистики из Поднебесной. Промышленное производство в октябре замедлилось с 5,8% до 4,7% (ожидалось 5,4%), розничные продажи добавили 7,2% после роста на 7,8% месяцем ранее при консенсус-прогнозе в 7,9%. Все это говорит о неэффективности стимулов со стороны правительства, угрозе дальнейшего замедления экономики и слабом спросе. Аналогичная статистика по США выйдет в пятницу. Сегодня же стоит выделить публикацию первой оценки ВВП еврозоны за 3й квартал. В целом, стоит отметить отсутствие сильно негативной реакции рынка Китая на статистику, фьючерсы на S&P 500 показывают символический рост, нефтяные котировки растут, что сигнализирует скорее о нейтральных настроениях на глобальных рынках.

Что же касается российского рынка, то коррекционное движение индекса МосБиржи продолжается четвертую торговую сессию подряд. При этом в отсутствие явных внешних шоков индекс МосБиржи, по нашему мнению, способен отыграть часть потерь, чему могут помочь стабильные цены на нефть, но для более акцентированного повышательного движения потребуются сильные внутренние драйверы, например, в виде корпсобытий. Сегодня мы ожидаем пытки индекса МосБиржи закрепиться в верхней половине диапазона 2900-2950 пунктов.



Роман Антонов

Главный аналитик

Отдел экономического и отраслевого анализа

Управление аналитики и стратегического маркетинга

Дирекция стратегии и проектов развития

ПАО Промсвязьбанк