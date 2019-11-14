Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 ноября: 3 020,7100 руб/1 г золота и 34,5400/1 г серебра ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 020,7100 руб.

1 грамм серебра - 34,5400 руб.

1 грамм платины - 1 804,0300 руб.

1 грамм палладия - 3 539,9399 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,7100 р. (1,13%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,32%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5700 р. (0,09%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,9200 р. (1,37%) .

dims

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/ СИА /

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