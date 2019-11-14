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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 ноября: 3 020,7100 руб/1 г золота и 34,5400/1 г серебра

14 ноября 2019
ЦБ РФ с 14 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 020,7100 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,5400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 804,0300 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 539,9399 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,7100 р. (1,13%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,1100 р. (0,32%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,5700 р. (0,09%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 47,9200 р. (1,37%).

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