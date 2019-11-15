ИАЦ: «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет в диапазоне 2940-2970 пунктов

Сегодня, 14 ноября, российский фондовый рынок находится на умеренном подъёме. Индекс МосБиржи на данный момент растёт на 0,44%, а его валютный собрат индекс РТС показывает рост чуть больше, на 0,55%.

Лидируют в росте сегодня акции «Московского Кредитного Банка», дорожающие на 1,74%. Вероятнее всего, рост связан с тем, что новость о дополнительной эмиссии акций банка уже давно учтена в ценах, а то, что банк привлек от размещения ценных бумаг 14,7 млрд руб., является дополнительным позитивом для рынка акций. Также растут акции девелоперской группы «ЛСР» (+1,73%), снова наблюдается ралли в обыкновенных акциях «Сургутнефтегаза» (+1,47%), растёт капитализация «ЛУКОЙЛа» (+1,43%) и «Магнита» (+1,16%). В аутсайдерах пока привилегированные акции «Ростелекома» (-1,55%) и обыкновенные акции «НЛМК» (-1,04%).

Мы ожидаем, что до конца торгового дня индекс МосБиржи останется в рамках 2940-2970 пунктов, а индекс РТС — в диапазоне 1440-1460 пунктов.