ИАЦ "Альпари": Рубль не сдается

В среду, 13 ноября, торги завершились ростом по рублевым парам. Пара доллар/рубль поднялась на 0,19%, до 64,35 руб., евро/рубль – на 0,14%, до 70,78 руб., фунт/рубль – на 0,23%, до 82,66 руб.

Рубль ушел в отрицательную область с открытия торгов на фоне снижения нефтяных котировок и укрепления доллара США. Российская валюта находилась под давлением до тех пор, пока цена на нефть не развернулись вверх. Нефть сорта Brent подорожала на 2,4% на заилениях ОПЕК, что картель не видит признаков глобальной рецессии в США.

Доллар США торговался стабильно в среду после того, как потребительские цены в октябре оказались выше прогнозных оценок, чем ожидалось, и председатель ФРС США Джером Пауэлл положительно высказался относительно состояния американской экономики.

В четверг, 14 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе. Рост слабый, потому что китайская статистика оказалась хуже ожиданий рынка. Розничные продажи и промышленное производство в Китае за октябрь показали сильное снижение. Розничные продажи сократились до 7,2% (прогноз был 7,9%), промышленное производство - до 4.7% (прогноз был 5.4%).

На торгах в Азии основные валюты торгуются в минусе по отношению к доллару США, поэтому от рубля не стоит ждать укрепления.

Сегодня в начале торгов на Мосбирже рубль корректируется вверх к доллару и евро. Пара доллар/рубль может опуститься до 64,20 руб., а от него стоит ожидать новых продаж рубля. Ближайшая целевая область 64,75 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»