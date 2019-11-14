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ИАЦ "Альпари": Евро продолжает снижение

14 ноября 2019

В среду, 13 ноября, торги по паре евро/доллар завершились снижением. Все попытки покупателей развить коррекционное движение потерпели неудачу. К закрытию дня евро подешевел до 1,0995 на фоне общего укрепления доллара США.

Доллар США был стабилен в среду после того, как потребительские цены в октябре оказались выше прогнозных оценок, чем ожидалось, и председатель ФРС США Джером Пауэлл положительно высказался относительно состояния американской экономики.

Запланированная статистика (GMT +3): 

В 10:00 Германия представила данные по ВВП за III-й квартал. Значимый показатель для евро. Стоит ожидать всплеск волатильности.

В 10:30 Швейцария опубликовал индекс цен производителей и импорта за октябрь. Показатель не оказывает влияния на рынок.

В 10:45 Франция представила индекс потребительских цен за октябрь. Показатель не оказывает влияния на рынок.

В 12:30 Британия сообщит об изменении объёма розничной торговли за октябрь. Показатель оказывает влияние на рынок в том случае, если фактическое значение отличается от прогнозного.

В 16:00 еврозона заявит об изменение объема ВВП и уровня занятости за 3-й квартал. Важный показатель для евро. При сильных отклонениях от прогноза, на рынке ожидается высокая волатильность.

В 16:30 Канада выпустит индекс цен на новое жилье за сентябрь. Также в это время США опубликуют индекс цен производителей за октябрь и объявят об изменении числа первичных обращений за пособием по безработице. Показатели не окажут влияния на рынок.

В 17:30 Минэнерго США опубликует отчет по запасам нефти за неделю до 8 ноября. Отчет оказывает влияние на нефтяной рынок и сырьевые валюты.

Текущая ситуация:

Ожидания по вчерашнему дню оправдались. Пара снизилась до 1,0995. На момент написания обзора евро стоит 1,1005. Технически пара давно уже готова к восходящей коррекции. Покупателей сдерживает новостной фон по еврозоне и США.

Ниже 1,10 можно выделить две поддержки: 1,0986 и 1,0964.  По прогнозу ожидается снижение до 1,0964. От него возможен отскок цены вверх. Прогноз на снижение отменится при закрытие дневной свечи выше 1,1020.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»


/ СИА /
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