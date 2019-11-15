ИК «Фридом Финанс»: Инфляция пошла на убыль

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:



Вновь преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста на небольшом объеме стали акции МКБ (+1,63%). Лидерами снижения бумаги МРСК ЦП (-3,09%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 64-64,50.



Интер РАО (-3,05%) отчитается за 9М2019 по МСФО. Ожидается, что выручка достигла 750 млрд руб., EBITDA 105 млрд руб., прибыль 60-65 млрд руб. Не ожидаю бурной реакции на отчетность, акции до конца года будут торговаться в коридоре 4,5-4,85 рублей. У инвесторов сейчас положительный взгляд на включение акций энергосектора в долгосрочный портфель в связи с улучшением финансовых показателей и дивидендов.



Банк России прогнозирует снижение инфляции. Нижняя граница инфляции, по мнению регулятора, к концу года оценивается в 3,2%. Мы полагаем, что методика оценки инфляции допускает погрешность в пределах 0,4% в текущих условиях, поэтому такая точность оценки имеет, главным образом, психологическое значение. В отсутствие внешних шоков и оттока капитала инфляция, по нашему мнению, будет в диапазоне 3,5-4,0%.



Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2920-2940 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.