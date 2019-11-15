ИАЦ «Альпари»: Наступает добрая пятница для российский акций и рубля

Четверг для нефтяных котировок начался ростом, но завершился снижением. Торги начались с отметки $62,0 за баррель марки Brent. После полудня цена поднялась до $62,6, с этого уровня развернулась, опустилась к $61,6, а завершила день чуть выше, вблизи $61,8.

Согласно данным, содержащимся в ежемесячном отчете ОПЕК, добыча жидких углеводородов в России в 2019 году вырастет на 70.000 баррелей в сутки по сравнению с 2018 годом до 11,41 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК ожидает, что добыча жидких углеводородов в России в 2020 году вырастет на 90.000 баррелей в сутки до в среднем 11,50 миллиона баррелей в сутки. Сегодня утором черное золото торговалось с небольшим повышением, вблизи $61,9 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent $61,2-$62,5 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сократился до $60,8-$63,0.

Большинство основных западных фондовых индексов завершило среду снижением. На фоне глобального негатива снизился и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи потерял 0,39%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля снизился меньше, на 0,06%. Среди лидеров снижения – ММК (-2,94%) и НЛМК (-2,52%). Американский индекс Dow 30 при этом снизился на 0,01%. Утром пятницы большинство индексов стран АТР росло на 0,1-0,9%. Исключением был Shanghai Composite, который терял около 0,3%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3108 п., на 0,35% выше уровня закрытия предыдущего торгового дня.

Утренний рост азиатских площадок задает благоприятный внешний фон перед открытием рынка российских акций, торги могут начаться умеренным восстановлением. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2895-2950 пунктов, по индексу РТС — 1425-1450 пунктов. Сегодня «ИнтерРАО» опубликует финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев.

В отличие от акций рублю удалось накануне вырасти. По итогам дня на МосБирже, доллар подешевел до 63,9800 руб. (-37 коп.), а европейская валюта снизилась до 70,4900 руб. (-29 коп.). Утренний умеренный рост нефтяных котировок может способствовать дальнейшему укреплению рубля. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США — 63,3-64,6 руб., для европейской валюты — 69,8-71,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»