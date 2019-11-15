ИАЦ «Альпари»:Курс доллара вернулся под отметку 64 руб.

В четверг, 14 ноября, торги по рублевым парам завершились снижением. Пара доллар/рубль снизилась на 0,57%, до 63,98 руб., евро/рубль – на 0,41%, до 70,49 руб., фунт/рубль – на 0,31%, до 82,40 руб.

Торги на Мосбирже открылись снижением по доллару и евро на фоне утреннего роста цен на нефть. Укрепление рубля на американской сессии неясно, поскольку нефть подешевела, а сделка между США и Китаем оказалась на грани срыва.

Давление на нефть оказывали слабая статистика из Китая и увеличение запасов нефти в США.

Согласно последним данным Минэнерго США, за неделю до 8 ноября запасы сырой нефти выросли на 2,219 млн баррелей (прогноз был +1,6 млн.), запасы бензина – на 1,861 млн. (прогноз был -1,250 млн.). Запасы дистиллятов упали на 2,477 млн (прогноз был -950 млн.). Объем добычи нефти в США увеличился на 200 тыс. баррелей, до 12.8 млн баррелей в день.

Китай настаивает на отмене тарифов и считает, что они должны быть отменены при заключении торгового соглашения. Штаты угрожают повышением тарифов, если сделка не будет заключена.

Пара доллар/рубль снизилась до 63,98 руб. Доллар опять оказался под уровнем 64 руб. Продавцы смогли нивелировать «бычий» настрой.

В пятницу, 15 ноября, на торгах в Азии нефть торгуется в плюсе на 0,34%. Так как вчера участники рынка проигнорировали снижение цен на нефть, то, скорее всего, на открытии торгов пара доллар/рубль откроется вблизи вчерашнего закрытия 63,98 руб.

Сегодня утром на торгах валютной секции Московской биржи рубль укрепляется и к доллару, и к евро на фоне умеренно дорожающей нефти. Курс доллара расчетами «завтра» на 11.17 мск снижается до 63,95 рубля, курс евро — до 70,48 рубля. Стоимость нефти подросла почти на 0,2% — до $62,43 за баррель Brent.

Вчера индекс RGBI вырос на +0,17%, до 149,19. Если положительная динамика по индексу сохранится, а индекс доллара продолжит восходящую коррекцию, то пара доллар/рубль способна вернуться к уровню 63,75 руб.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»