Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 ноября: 3 029,8201 руб/1 г золота и 34,9900/1 г серебра
15 ноября 2019
ЦБ РФ с 15 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 029,8201 руб.
- 1 грамм серебра - 34,9900 руб.
- 1 грамм платины - 1 806,3500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 573,4800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
9,1100 р. (0,30%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,4500 р. (1,30%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,3200 р. (0,13%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
33,5401 р. (0,95%).
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