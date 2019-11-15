Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 15 ноября: 3 029,8201 руб/1 г золота и 34,9900/1 г серебра ЦБ РФ с 15 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 3 029,8201 руб.

1 грамм серебра - 34,9900 руб.

1 грамм платины - 1 806,3500 руб.

1 грамм палладия - 3 573,4800 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 9,1100 р. (0,30%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,4500 р. (1,30%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 2,3200 р. (0,13%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 33,5401 р. (0,95%) .

dims

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/ СИА /

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