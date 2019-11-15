ИАЦ «Альпари»: Нефть и технологии – лучшие идеи будущей недели для инвестиций

Растущий тренд на российском фондовом рынке математически пока продолжается, хотя на текущей неделе волатильность усилилась, рынок снижался. В итоге за последний месяц рост индекса МосБиржи составил 10,2%, индекс не удержал высоту в 3000 пунктов и пока затормозился на отметке в 2932,45 пункта. А индекс РТС за месяц повысился только на 8%, до 1436,98 пунктов. Тема торговой сделки между Китаем и США и особенно неопределённость вокруг неё продолжает будоражить рынок, однако, внутренние российские новости, прежде всего корпоративные, пока поддерживают рост фондового рынка. Какие сюрпризы нам готовит следующая неделя?

«Россия зовёт»…покупать «Яндекс»

Главное событие будущей недели растянется на три дня и будет происходить с 20 по 22 ноября включительно. В эти дни в Москве пройдёт XI международный инвестиционный форум «Россия зовёт», ежегодно проводимый инвестиционным банком «ВТБ Капитал». В этом значимом мероприятии принимают участие топ-менеджеры российских публичных компаний, представители ЦБ РФ и экономического блока правительства, а также российские и иностранные инвестиционные институты. Этот форум в прошлые годы неоднократно посещал президент России Владимир Путин, посетит ли он форум в этом году – пока остаётся интригой. Однако в программе уже заявлено участие высокопоставленных лиц: руководства ЦБ РФ, Минфина и Минэкономразвития. Большое внимание в этом году на форуме будет уделено инвестициям в высокотехнологические предприятия и отрасли России, в том числе одному из флагманов этой отрасли «Яндексу». Заявления топ-менеджмента «Яндекса» на форуме могут повлиять на цены акций. Наша целевая цена по акциям «Яндекса» составляет 2600 руб. за акцию, рекомендуем «покупать» акции сроком на год.

«Газпром нефть»: увидим ещё более сильные результаты?

В самом начале недели, в понедельник, 18 ноября, «Газпром нефть» представит финансовую отчетность по МСФО за третий квартал и девять месяцев 2019 года. Напомним, что за 1 полугодие 2019 г. выручка нефтяной компании по МСФО выросла в годовом исчислении на 6,8%, до 1,22 трлн руб., EBITDA увеличилась на 11% до 408,1 млрд руб., а чистая прибыль возросла на 29,2%, до 215 млрд руб. Мы полагаем, что в 3 квартале, скорее всего, не будет бурного роста выручки из-за снижения цен на нефть, однако, в 3 квартале улучшилась ситуация с экспортом российской нефти, который ранее снижался из-за загрязнения нефтепровода «Дружба». Так что мы ожидаем вполне оптимистичных результатов «Газпром нефти» за девять месяцев 2019 года, а рост чистой прибыли позволяет надеяться на увеличение дивидендов. Наша расчётная цена по акциям «Газпром нефти» равна 470 руб. за акцию, рекомендация — «покупать».

Есть возможность заработать на акциях лидера рынка

В конце недели, в воскресенье, 24 ноября, закроется реестр акционеров «Татнефти» для участия во внеочередном общем собрании, которое пройдёт 19 декабря путём заочного голосования. На повестке дня – вопрос о выплате промежуточных дивидендов за 9 месяцев 2019 года. Совет директоров «Татнефти» рекомендует акционерам одобрить дивиденды в размере 24,36 руб. на акцию, а с учётом уже выплаченных по итогам 1 полугодия дивидендов итоговый дивиденд за 9 месяцев составит 64,47 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию. Таким образом, дивидендная доходность по обыкновенным акциям компании составит 8,3%, по привилегированным акциям – 9,6%. Акции «Татнефти», особенно «префы», всегда отличались высокой дивидендной доходностью, по этому показателю они одни из лидеров российского рынка акций. Наша целевая цена по обыкновенным акциям «Татнефти» составляет 900 руб. за акцию, рекомендуем «покупать» бумаги.

На будущую неделю наш прогноз по индексу РТС 1440-1480 пунктов, а по индексу МосБиржи 2920-2970 пунктов.

Более подробно об этих и других событиях предстоящей недели вы можете прочитать в таблице ниже.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»