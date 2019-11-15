ИАЦ «Альпари»: Евро торгуется вблизи балансовой линии

В пятницу торги в европейскую сессию проходят относительно спокойно. Основные валюты торгуются в небольшом плюсе, а защитные активы в минусе. Рост рисковых активов вызван оптимизмом новостями о переговорах между США и КНР. Экономический советник Белого дома Ларри Кудлоу вчера заявил, что сделка близка к завершению.

Показатели инфляции в Еврозоне соответствовали ожиданиям рынка. Опубликованные данные Евростатом показали, что в октябре инфляция в Еврозоне осталась неизменной на уровне 0,7%, что соответствует предыдущим данным и ожиданиям рынка. Месячный показатель оказался ниже и составил 0,1%.

Тяга к риску удерживает пару евро/доллар на уровне 1,1028. Перед выходными днями я бы очень настороженно относился к заявлениям по сделке со стороны Вашингтона, так как в Китае говорят, что переговоры по пошлинам зашли в тупик, поскольку Трамп не хочет их полностью отменять.

Полагаю, что мы увидим еще евро на 1,10. Сейчас следим за уровнем 1,1020. Как только продавцы его пройдут, покупатели начнут закрывать длинные позиции перед выходными. На часовом ТФ точка баланса находится на уровне 1,1010.

Владислав Антонов, аналитик ИАЦ «Альпари»