ИАЦ «Альпари»: Инвесторы уходят на выходные в равновесии

Пятница закрывается для российского фондового рынка в плюсе. Ведущие отечественные бенчмарки изрядно потрепало за последние дни, но точка опоры найдена, и это неплохо. В конце концов, ничего страшного в мире не случилось: инвесторы просто остаются в режиме ожидания, беспокоясь об отсутствии прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Индекс МосБиржи завис на уровне 2930 пунктов, по итогам недели спустившись на 1,3%. Индекс РТС ослаб за неделю на 1,4% и снизился до 1444 пунктов.

Если в выходные не появится новостей относительно того, что американские и китайские дипломаты продвинулись в обсуждении нюансов торгового соглашения, новая неделя может начаться с продаж.

В фаворитах спроса сегодня акции «ПИКа», которым удается развивать локальный восходящий тренд без поддержки корпоративных новостей. В том случае, если бумага сумеет пробить и закрепиться выше 364 руб. по итогам дня, «быки» в дальнейшем попробуют продолжить шествие наверх.

В бумагах «Сургутнефтегаза» после обновления пиков на этой неделе сохраняется коррекционный настрой, что вполне закономерно. В целом, область 46,90 руб. выглядит той самой, которая может сдержать дальнейшее снижение.

Иностранные валюты к вечеру пятницы слегка снижаются, но в целом в валютной секции все спокойно. Доллар США закрывает неделю неподалеку от 63,82 руб., краткосрочный диапазон движения в пределах 63,65-64,25 руб. остается актуальным. Для пары евро/рубль основным трендом остается «боковик» в границах 70,20-71,25.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»