Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 16 ноября: 3 010,4099 руб/1 г золота и 34,9900/1 г серебра
16 ноября 2019
ЦБ РФ с 16 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 3 010,4099 руб.
- 1 грамм серебра - 34,9900 руб.
- 1 грамм платины - 1 799,3500 руб.
- 1 грамм палладия - 3 557,6101 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
19,4101 р. (0,64%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0000 р. (0,00%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,0000 р. (0,39%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,8700 р. (0,44%).
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.