ИАЦ «Альпари»: Валютная пара EUR/USD: евро восстановился на новостях из Китая

По итогам недели почти все основные валюты закрылись в плюсе. Наибольший рост по отношению к доллару США показал новозеландский доллар (+1,22%). Британский фунт повысился на 0,98%, швейцарский франк – 0,79%, японская йена – на 0,43% и евро – 0,23%. Падение зафиксировал австралийский доллар (-0,56%). Основные фондовые индексы в США закрылись на рекордно высоких уровнях.

Позитив на рынке вызван новостями по Китаю. Советник по экономике США Кудлоу заявил, что США и Китай близки к заключению торгового соглашения. Переговоры он назвал очень конструктивными. Кроме того, министр торговли США Уилбур Росс заявил, что в деталях будущего торгового договора наблюдается прогресс. Обе стороны хотят заключить договор по окончании первой фазы переговоров.

Сегодня понедельник — день коррекций. Новостной фон скудный. На торгах в Азии фунт и евро торгуются в плюсе, остальные валюты в минусе. Чтобы понять общий настрой участников рынка, нужно дождаться открытия торгов в Европе. Рост составил 38% от падения с 1,1175 до 1,0989. Максимум 1,1043 пройден. Теперь откаты будут воспринимать для покупок. Поддержка расположена на 1,1025.

В 14:00 мск выйдет ежемесячный отчет Бундесбанка.

В 18:00 мск США опубликуют индекс состояния рынка жилья от NAHB за ноябрь, в 21:00 — данные об изменении чистого и общего объема покупок долгосрочных американских ценных бумаг иностранными инвесторами за сентябрь.

Владислав Антонов, аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»