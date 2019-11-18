Комментарии

ИАЦ «Альпари»: Снижение нефти приведет к нейтральному открытию торгов

18 ноября 2019

В пятницу в первой половине дня нефть предприняла попытку снижения, но завершила торги заметным ростом. Торги стартовали вблизи отметки $61,9 за баррель марки Brent. К полудню цена опустилась к $61,1, однако, оттолкнувшись от этого уровня, перешла к росту, достигла вечером $63,0 и завершила день чуть ниже, вблизи $62,7.

Причиной роста цены стал оптимизм по поводу возможного заключения торгового соглашения между США и Китаем. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США на 10 единиц за неделю, до 674 штук, и также поддержал нефтяные котировки. Утром понедельника нефть торговалась чуть ниже уровня закрытия пятницы, вблизи $62,6 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $62,0-63,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $60,8-63,0. Возможное пробитие сопротивления на уровне $63,0 откроет дорогу для роста цены в направлении $68,7 за баррель.

В пятницу большинство основных западных фондовых индексов закрылось ростом. На таком благоприятном внешнем фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,42%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 0,87%. Среди лидеров роста – Yandex (+3,69%) и «ПИК» (+2,91%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,8%. Утром понедельника большинство индексов стран АТР росло на 0,4-1,0%. Исключением был австралийский ASX, который терял 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 118 п., на 0,01% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний внешний фон перед открытием российского рынка акций мы оцениваем как умеренно-положительный, торги могут начаться незначительным ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2905-2965 пунктов, по индексу РТС — 1435-1465 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев опубликуют «Газпромнефть», «ТМК» и «РусАгро».

Валюты по отношению к рублю закрылись в пятницу разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,7675 руб. (-21,25 коп.), а европейская валюта выросла до 70,5000 руб. (+1 коп.). Такая динамика связана с ростом валютной пары EUR/USD с 1,1020 до 1,1050. Утреннее умеренное снижение нефтяных котировок приведет к нейтральному открытию торгов рублем, вблизи уровней закрытия пятницы. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,1-64,4 руб., для европейской валюты — 69,8-71,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

НТК ИНК 2019
«Никто не рождается великим». Дональд Уолкотт, ИНК-Капитал, – о том, как достичь профессионализма
«Посмотрите на задачи под другим углом зрения». Как компании получить пользу от инноватора
Трудная нефть. На конференции ИНК рассказали, как будут добывать «черное золото»
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги