ИАЦ «Альпари»: Снижение нефти приведет к нейтральному открытию торгов

В пятницу в первой половине дня нефть предприняла попытку снижения, но завершила торги заметным ростом. Торги стартовали вблизи отметки $61,9 за баррель марки Brent. К полудню цена опустилась к $61,1, однако, оттолкнувшись от этого уровня, перешла к росту, достигла вечером $63,0 и завершила день чуть ниже, вблизи $62,7.

Причиной роста цены стал оптимизм по поводу возможного заключения торгового соглашения между США и Китаем. Отчет нефтесервисной компании Baker Hughes показал снижение числа активных нефтяных платформ в США на 10 единиц за неделю, до 674 штук, и также поддержал нефтяные котировки. Утром понедельника нефть торговалась чуть ниже уровня закрытия пятницы, вблизи $62,6 за бочку. Вероятный диапазон торгов на оставшуюся часть дня для сорта Brent составляет $62,0-63,0 за баррель. Среднесрочный диапазон, который определяется ближайшими значимыми уровнями поддержки и сопротивления, сохраняется между $60,8-63,0. Возможное пробитие сопротивления на уровне $63,0 откроет дорогу для роста цены в направлении $68,7 за баррель.

В пятницу большинство основных западных фондовых индексов закрылось ростом. На таком благоприятном внешнем фоне подрос и российский рынок. По итогам дня рублевый индекс МосБиржи прибавил 0,42%, долларовый индекс РТС на фоне укрепления рубля вырос сильнее, на 0,87%. Среди лидеров роста – Yandex (+3,69%) и «ПИК» (+2,91%). Американский индекс Dow 30 при этом вырос на 0,8%. Утром понедельника большинство индексов стран АТР росло на 0,4-1,0%. Исключением был австралийский ASX, который терял 0,4%. Фьючерс на индекс S&P 500 торговался утром вблизи 3 118 п., на 0,01% ниже уровня закрытия предыдущего торгового дня. Утренний внешний фон перед открытием российского рынка акций мы оцениваем как умеренно-положительный, торги могут начаться незначительным ростом. Вероятный дневной коридор по индексу МосБиржи находится в пределах значений 2905-2965 пунктов, по индексу РТС — 1435-1465 пунктов. Сегодня финансовую отчетность по МСФО за девять месяцев опубликуют «Газпромнефть», «ТМК» и «РусАгро».

Валюты по отношению к рублю закрылись в пятницу разнонаправленно. По итогам дня на МосБирже доллар подешевел до 63,7675 руб. (-21,25 коп.), а европейская валюта выросла до 70,5000 руб. (+1 коп.). Такая динамика связана с ростом валютной пары EUR/USD с 1,1020 до 1,1050. Утреннее умеренное снижение нефтяных котировок приведет к нейтральному открытию торгов рублем, вблизи уровней закрытия пятницы. Ожидаемый дневной диапазон для доллара США составляет 63,1-64,4 руб., для европейской валюты — 69,8-71,2 руб.

Вадим Иосуб, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»