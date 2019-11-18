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ИАЦ «Альпари»: У рубля пока есть запас прочности

18 ноября 2019

В пятницу, 15 ноября, успешная атака рубля на доллар продолжалась, а вот евро удалось взять у рубля реванш, хотя и не слишком заметный. При закрытии торгов в пятницу курс доллара США расчётами «завтра» упал на 21 коп. (-0,33%), до 63,77 руб., снова, таким образом, опустившись ниже 64 руб. Курс евро в отличие от «гринбека» всё-таки смог вырасти по отношению к «россиянину», но лишь на 1 коп. (+0,01%), до 70,50 руб.

В пятницу министр торговли США Уилбур Росс в телеинтервью заявил, что заключение торговой сделки между США и Китаем произойдёт с очень высокой вероятностью, и это заявление вдохновило мировые финансовые рынки на рост. Тем не менее, американский госчиновник уточнил, что сделка пройдёт в три этапа, а первый этап окажется ограниченным по масштабам.

А в выходные американское министерство торговли распространило заявление о том, что в субботу состоялся телефонный разговор вице-премьера Госсовета КНР Лю Хэ с министром финансов США Стивеном Мнучиным в ходе которого обсуждалось подписание первого этапа торговой сделки. Таким образом, у мировых финансовых рынков и валют развивающихся стран появляется импульс для роста.

Нефть сорта Brent в Лондоне в пятницу подорожала на 1,54%, до $62,73 за баррель. Росту цены способствовал не только оптимизм в отношении будущей американо-китайской торговой сделки, но ещё и заявления президента России Владимира Путина, который на пресс-конференции по итогам прошедшего саммита БРИКС заверил общественность, что Россия будет продолжать сотрудничество с ОПЕК по стабилизации рынка нефти. Однако повышение Международным энергетическим агентством прогноза по экспорту нефти странами, не входящими в ОПЕК, на 60 тыс. баррелей в 2019 году остановило рост цен на нефть, и сегодня с утра цена Brent дешевеет на 0,1%.

Сегодня на открытии торгов возможно продолжение разнонаправленной динамики курса рубля. Мы пока сохраняем прогноз по курсу доллара в 63,5-64,5 руб. и по курсу евро в 70-71,2 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель руководителя «Информационно-аналитического центра «Альпари»


/ СИА /
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