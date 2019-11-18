ИК «Фридом Финанс»: ГМК встретится с инвесторами

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»:

Вновь преобладала отрицательная динамика. Лидерами роста на небольшом объеме стали акции ПИК (+1,63%). Лидерами снижения бумаги En+ (-3,09%). Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63,50-64,00.

ГМК Норникель (+1,46) представит презентацию для инвесторов. Мы ожидаем, что компания представит прогноз производства до конца года (215-220 тыс. тонн никеля) и информацию о ходе разработки месторождений и строительства обогатительной фабрики, что даст прирост объема по никелю на 10-15% и до 20% по палладию на горизонте 6 лет. Изменений в дивидендной политике не ожидается.

Русагро (-0,06) отчитается за 3-й квартал по МСФО. Выручка холдинга достигла 37 млрд руб. Мы полагаем, что показатель EBITDA мог составить 4,5 млрд руб. Прибыль могла составить около 1,7 млрд руб. На динамику финансовых показателей оказало влияние снижение продовольственной инфляции, однако расходы остаются подконтрольными.

Фонды увеличивают вложения в Россию. Вложения фондов, ориентированных на Россию, составили $200 млн за неделю. Несмотря на охлаждение спроса на облигации, игроки не предвидят негативного сценария до конца года, но интерес концентрируется в облигациях 2 эшелона и акциях отдельных секторов и компаний. Мы ожидаем увеличения притока в фонды акций, что положительно скажется на динамике рынка.

Торговая идея: НЛМК (+0,56%). Покупка, ТР 155 руб. Ожидаем отскок от уровня поддержки 125 руб., а также увеличения выручки в 4-м квартале на фоне улучшения динамики цен на металл и роста спроса в строительном секторе.

Ожидаем боковую динамику. Прогноз по индексу Мосбиржи: 2920-2940 п. Ожидания по паре USD/RUB: 63,50-64,50.