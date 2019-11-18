ИАЦ «Альпари»: Индекс МосБиржи проведет торги в коридоре 2930-2960 пунктов

Российские фишки утром в понедельник торгуются в целом в плюсе. Индекс МосБиржи и долларовый индекс РТС находятся в «зеленой» зоне. Индекс МосБиржи проведет сегодняшние торги в коридоре 2930-2960 пунктов. Нефть сорта Brent торгуется по $63,31 за баррель, прибавляя 0,02%. Российский рубль – без четкой динамики. Ожидаемый коридор на сегодня по паре доллар/рубль составляет 63,5-63,9, евро/рубль – 70,4-70,7. Евро/доллар – 1,106.

Saudi Aramco начала 17 ноября сбор заявок инвесторов для IPO и объявила диапазон цены размещения 30–32 риала за акцию ($8–8,53). Всего Saudi Aramco планирует предложить на саудовской бирже Tadawul 1,5% акций. Окончательная цена будет объявлена 5 декабря. Есть точка зрения, что если у саудитов получится продать бумаги, оценка очень велика, то «Роснефть» и «Газпром» улетят в космос. Поживем — увидим.

Россия прокладывает путь к независимости от американского доллара, констатирует французское издание Les Echos. Москва начала процесс дедолларизации своей экономики и финансовой системы после возникновения напряженности в отношениях с США в 2014 году с целью обойти американские санкции. Россия заключила соглашения о валютных свопах со странами, у которых напряженные отношения с США, такими как Иран, Китай и Турция.

Кроме того, она увеличила количество резервов в валютах стран БРИКС, содействуя таким образом торговле между государствами блока, общий объем которой в 2018 году составил $125 млрд. Продажа долларов, помимо прочего, позволит России поднять и стабилизировать курс рубля, упавший в 2018 году на 17%. С начала текущего года российская валюта возобновила рост, и ее курс по отношению к американской поднялся на 7,6%.

На самом деле, если бы не бюджетное правило, то пара доллар/рубль была бы сейчас около 50 руб. за доллар США. Слабый рубль выгоден экспортерам и бюджету. Однако, мягко сказать, не радует граждан, которые из-за девальвации 2014 года оказались в значительной степени отрезанными от качественных импортных товаров и поездок за рубеж. Россия с США торгует мало, и отказаться от доллара во внешней торговле разумный выбор, риски санкций велики. Для Европы есть евро, для Китая – юань, для стран СНГ – российский рубль. Стоит также напомнить, что доля USD в международных резервах России, которые составляют около $540 млрд, менее $10 млрд.

Александр Разуваев, руководитель «Информационно-аналитического центра «Альпари»