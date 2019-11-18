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Курсы валют ЦБ РФ на 18 ноября: 63,7542 руб/доллар США и 70,5313 руб/евро

18 ноября 2019
ЦБ РФ с 19 ноября установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,7542 руб.
  • 1 евро - 70,5313 руб.
  • 10 китайских юаней - 90,9164 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1339 р. (0,21%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1202 р. (0,17%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1935 р. (0,21%).

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