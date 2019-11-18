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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 18 ноября: 3 010,4099 руб/1 г золота и 34,9900/1 г серебра

18 ноября 2019
ЦБ РФ с 16 ноября установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 3 010,4099 руб.
  • 1 грамм серебра - 34,9900 руб.
  • 1 грамм платины - 1 799,3500 руб.
  • 1 грамм палладия - 3 557,6101 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 19,4101 р. (0,64%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0000 р. (0,00%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,0000 р. (0,39%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 15,8700 р. (0,44%).

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