Комментарии ПСБ: Активизация коррекционных настроений В понедельник на российском фондовом рынке возобновилась коррекция. Поддержку «медведям» оказала ситуация на рынке энергоносителей, где ближайший фьючерс на нефть марки Brent потерял более 1%, отступив в район 62,6 доллара за баррель. Также продажам способствовала динамика западных площадок. Так, в Европе к вечеру основные индексы теряли в пределах 0,6%, а в США в ходе первого часа торгов Dow Jones и S&P500 демонстрировали символические изменения относительно уровней пятничного закрытия. На таком фоне к 18.20 мск. индекс МосБиржи снизился на 0,3%, отступив в район 2925 пунктов. Аутсайдерами торгов выступили акции Алросы и Новатэка, упавшие на 2,4% и 2% соответственно. Лучше рынка торговались бумаги Распадской и Системы, прибавившие 4% и 1,4%. Отметим, что в начале дня рынок попытался продолжить пятничное восстановление, однако ухудшение ситуации на внешних площадках оказало давление на наши акции, в результате чего утренний рост был полностью скомпенсирован, а рынок закрепился на отрицательной территории. При этом техническая картина на графике МосБиржи не изменилась. Текущее снижение от исторических максимумов укладывается в рамки коррекции, а ближайшей сильной поддержкой для рынка может выступать уровень 2840 пунктов.



На валютной секции Московской биржи рубль немного ослаб по отношению к основным мировым валютам. Так, к окончанию основной сессии доллар прибавил порядка 0,1%, торгуясь в районе 63,8 рубля, евро подтянулся на 0,2%, поднявшись выше 70,6 рубля. Отметим, что рублю в рамках сегодняшней сессии удалось проигнорировать существенное снижение на рынке энергоносителей и, несмотря на некоторую фундаментальную переоцененность, понести лишь незначительные потери. При этом «быки» на прошлой неделе не смогли удержать пару USD/RUB выше 64 рублей, что открывало бы им дорогу в район 65 рублей. В текущий же момент, повышаются шансы на отступление американской валюты в район 63,5 рубля. Богдан Зварич, главный аналитик ПСБ info2

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен. / СИА / SIA.RU - Иркутский деловой портал Смотрите также: Страница ПСБ Банк на сайте SIA.RU »

ПИФы в Иркутске. Доходность, стоимость паев

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте Реклама на сайте Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги







