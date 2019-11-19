ИАЦ "Альпари": Акции <Яндекса> не смогли вытащить рынок в плюс

На рынке акций снова активны продавцы. Индекс МосБиржи сегодня падает к 2920 пунктам (-0,5%) и вполне может стать еще ближе к поддержке на уровне 2900 пунктов. Индекс РТС отступил в область 1440 пунктов, потенциал снижения имеется вплоть до сильной поддержки на отметке 1425 пунктов. Особенного негатива на площадках нет, но также нет и сколько-нибудь цепляющих торговых идей. Оттого бенчмарки и тянет вниз.

В фокусе биржевого внимания сегодня, конечно, «Яндекс». Его акции вернулись к пикам с 18 сентября после того, как стало известно о серьезных корпоративных преобразованиях. По сути, компания «застраховалась» и от претензий в отношении уровня безопасности, и создала себе основу для рывка вперед. Поначалу это было очень похоже на то, что «Яндекс» хотят сделать государственным, но, думается, этого все же не случится. Бумаги вполне могут пройти к 2500 руб., хотя и текущей доходности в 10-12% тем, кто покупал после предыдущей волны снижения, уже достаточно.

В акциях «НорНикеля» после небольшой паузы вернулись продажи, но пока инвесторы не торопятся их углубить. Поддержка на уровне 17227 руб. может сдержать напор «медведей», если они не окажутся слишком настойчивыми.

Рубль никак не среагировал на вечерние новости по поводу состояния российского промпроизводства за октябрь. Доллар США к вечеру балансирует около 63,83 руб. и стратегически остается в пределах «боковика» 63,50-64,50, где ему пока и место. Евро стабилен возле 70,64 руб.

Анна Бодрова, старший аналитик «Информационно-аналитического центра «Альпари»