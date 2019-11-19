ИАЦ "Альпари": Кто сколько заработает на Евро-2020?

Близится Евро-2020. Впервые в своей истории чемпионат Европы по футболу будет проходить не в одной и даже не в двух странах. Матчи турнира примут 12 городов. В связи с этим ни одна сборная, как это было прежде, не получила права выступать на турнире без участия в отборочном турнире. Двадцать четыре европейские сборные примут участие в финальной части турнира.

Эти команды будут разделены на шесть групп по четыре команды в каждой. В плей-офф (1/8 финала) выходят команды, занявшие в группах первое и второе место, а также четыре лучшие команды, из числа тех, что заняли третьи места в своих группах. Начиная с этой стадии, команды будут проводить матчи на вылет.

Чемпионат Европы 2020 станет беспрецедентным в плане призовых. За участие в турнире каждая сборная получит 9,25 млн евро. Кроме того будет выплачиваться бонус за победу в групповом этапе 1,5 млн евро, за ничью — 750 тыс. евро. Сборные пробившиеся в 1/8 финала плюсом получат по 2 млн евро. Те, кто пробьётся в 1/4 финала получат призовых в сумме 3,25 млн евро. Полуфиналисты чемпионата станут богаче на 5 млн евро. Сборные, вышедшие в финал, получат по 7 млн, а победитель — ещё плюсом 3 млн евро. Максимум,который заработает чемпион, может составить 34 млн евро.

Естественно, фаворитом считаются действующие чемпионы мира – Франция. Стоит обратить внимание и на сборную Германии. А желающие рискнуть и хорошо заработать могут поставить на сборную Украины.

Руководитель ИАЦ «Альпари»