ИК «Фридом Финанс»: Сила «быков» сохраняется

Фондовые индексы провели сессию 15 ноября в области положительных значений и завершили ее на максимумах дня. S&P500 прибавил 0,77%, достигнув 3120 пунктов. 10 из 11 секторов закрылись в плюсе, за исключением сырьевого. Dow превысил отметку в 28 000 пунктов. Это произошло после заявления экономического советника Белого дома Ларри Кудлоу, что Китай и США приближаются к заключению торгового соглашения. Завязанные на международные торговлю крупные компании, такие как Caterpillar, Boeing, Apple и Micron Technology, выросли как минимум на 1,2%. По итогам недели индексы поднялись на 0,8-1,2%. Широкий рынок находится на восходящем тренде уже шесть недель подряд.

Мировые фондовые площадки продолжают отыгрывать признаки прогресса в торговых переговорах Китая и США. Оптимизм поддержало сообщение Министерства торговли КНР о состоявшемся в субботу телефонном разговоре главных переговорщиков — министра финансов США Стивена Мнучина и китайского вице-премьера Лю Хэ. Тем не менее дата и время ожидаемой встречи все еще не определены, а угроза введения с 15 декабря новых ввозных тарифов по-прежнему существует. Инвесторы продолжат следить с развитием торговых отношений между США и КНР как за единственным драйвером роста, в то время как сезонов отчетов подходит к завершению.

Азиатские площадки в основном демонстрируют положительную динамику. Японский индекс Nikkei набирает 0,5%, гонконгский Hang Seng прибавляет больше 1%, несмотря на неутихающие протесты. Шанхайский CSI 300 растет на 0,8, реагируя на смягчение монетарной политики Народным Банком Китая, который снизил ставку семидневного репо с 2,55% до 2,50%. Европейские площадки также открылись в плюсе, отыгрывая оптимистичные ожидания в отношении американо-китайского внешнеторгового соглашения, но впоследствии растеряли набранный рост.

Спроса на безопасные активы не наблюдается. Облигации дешевеют. Доходность 10-летних казначейских бондов США торгуется у 1,85%. Золото снижается в район $1460 за унцию. Нефть марки Brent поднимается выше $63 за баррель. Таким образом, аппетит к риску сохраняется. Ожидаем, что индекс S&P500 в ходе предстоящей сессии попытается закрепиться выше 3100, хотя уже появляются признаки перекупленности, что указывает на растущую вероятность коррекции.

Значимой макроэкономической статистики сегодня не запланировано.

Техническая картина по S&P500 сигнализирует о сохраняющейся силе «быков». В то же время назревает краткосрочная коррекция, после которой индекс может продолжить рост. Показатель RSI вблизи значений перекупленности, что препятствует позитивной динамике. Образовавшийся гэп также может создавать риски снижения. Возможно, для сохранения шансов на продолжение ралли индексу широкого рынка необходимо избавиться от состояния перекупленности. Для этого ему нужно опуститься до 3065 и 3025 пунктов. Для возобновления восходящего тренда необходимо удержаться выше этих уровней поддержки.

В поле зрения

До открытия рынка 19 ноября отчитается американский ритейлер товаров для дома Home Depot. Публикация может придать положительный импульс акциям компании. Ожидается, что выручка гиганта вырастет почти на 5%. Как показали данные по розничным продажам в третьем квартале из-за урагана «Дориан» наблюдался повышенный спрос на строительные товары, что могло положительно отразиться на бизнесе компании. К тому же отчет по ВВП за третий квартал зафиксировал первый за шесть кварталов рост residential investment, что возможно свидетельствует о положительном влиянии снижения процентных ставок на рынок недвижимости. Активизация в секторе недвижимости способна благотворно повлиять на продажи Home Depot.

19 ноября отчитается один из крупнейших мировых производителей медицинского оборудования Medtronic. Консенсус предполагает рост выручки на 2% при повышении скорректированной EPS более чем на 30%. К тому же у компании во втором полугодии запланирован ряд релизов новых продуктов, что должно положительно сказаться на спросе. Уверенный спрос на новые аппараты, такие как роботы для проведения урологических процедур, могут позволить компании улучшить прогноз, что обеспечит ее акции драйвером роста. В последний месяц оживление демонстрирует весь сектор здравоохранения, и это также благоприятно сказывается на котировках компании.

21 ноября отчитается один из крупнейших ритейлеров одежды в США GAP. Компания уже объявила, что ждет снижения выручки и прибыли, поэтому негатив от отчета, скорее всего, уже учтен в котировках его акций. Гораздо интереснее будут комментарии менеджмента об планах по изменению стратегии и поиске нового CEO. К тому же руководство может больше рассказать о новых решениях, среди которых сервис заказа одежды по подписке Style Passport. Если менеджмент сможет воодушевить инвесторов и представить стратегию развития компании, то относительно акции GPS получат шанс на рост. Сейчас они торгуются с мультипликатором P/E ниже 10, что может указывать на их недооцененность.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»